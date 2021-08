Il Napoli manda un messaggio a Rog: “Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo” (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari, purtroppo ha subito un nuovo infortunio grave al ginocchio destro: la rottura del legamento crociato anteriore. Il Napoli, sua ex squadra, gli ha mandato un messaggio di incoraggiamento su Twitter: “Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo“. Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo pic.twitter.com/nLrgXcIlJl — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 1, 2021 Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari, purtroppo ha subito uninfortunio grave al ginocchio destro: la rottura del legamento crociato anteriore. Il, sua ex squadra, gli hato undi incoraggiamento su Twitter: “Tidiin“.Tidiinpic.twitter.com/nLrgXcIlJl — Official SSC(@ssc) August 1, 2021 Foto: ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Primo cambio per il Napoli: fuori Politano, Spalletti manda in campo Ounas - tuttonapoli : Primo cambio per il Napoli: fuori Politano, Spalletti manda in campo Ounas - LuceChiara1211 : RT @periucs: Fermate il #GREENPASS. È la causa dei contagi, manda in giro i doppia dose come bombe batteriologiche. La prova evidente sono… - jeegrobotz : RT @periucs: Fermate il #GREENPASS. È la causa dei contagi, manda in giro i doppia dose come bombe batteriologiche. La prova evidente sono… - eterea_maeterea : RT @periucs: Fermate il #GREENPASS. È la causa dei contagi, manda in giro i doppia dose come bombe batteriologiche. La prova evidente sono… -