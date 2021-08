Ginnastica, Rebeca Andrade scatenata: oro al volteggio dopo 3 infortuni! Carey in lacrime, Twisties come Biles? (Di domenica 1 agosto 2021) Rebeca Andrade stravolge tutte le carte in tavola al volteggio e vince la Finale di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La brasiliana, che giovedì conquistò l’argento nell’all-around (sprecando una ghiottissima chance per trionfare), mette le mani sulla prima medaglia d’oro a cinque cerchi della sua carriera. La 22enne, al grande ritorno dopo essersi rotta il crociato per ben tre volte, si è imposta con la squillante media di 15.083, frutto di un buon Cheng (15.166, un decimo di penalità per l’uscita dalle linee di riferimento) e di un Amanar di sostanza (15.000). Rebeca Andrade ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)stravolge tutte le carte in tavola ale vince la Finale di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La brasiliana, che giovedì conquistò l’argento nell’all-around (sprecando una ghiottissima chance per trionfare), mette le mani sulla prima medaglia d’oro a cinque cerchi della sua carriera. La 22enne, al grande ritornoessersi rotta il crociato per ben tre volte, si è imposta con la squillante media di 15.083, frutto di un buon Cheng (15.166, un decimo di penalità per l’uscita dalle linee di riferimento) e di un Amanar di sostanza (15.000)....

