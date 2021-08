Covid: in Toscana nessun morto, non succedeva da 8 giorni (Di domenica 1 agosto 2021) nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana: non succedeva da otto giorni, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell'ultimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021)pernelle ultime 24 ore in: nonda otto, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell'ultimo ...

Advertising

iltirreno : ?? Carrara, neonata positiva al Covid finisce in ospedale ?? di Chiara Sillicani - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 702 contagi e nessun morto: bollettino 1 agosto - infoitinterno : TOSCANA, Covid-19: oggi 702 casi, nessun decesso - AnsaToscana : Covid: in Toscana nessun morto, non succedeva da 8 giorni. Però aumentano i ricoverati negli ospedali (+8,4%) #ANSA - corrierefirenze : #Covid #Toscana, il bollettino del 1 agosto: 702 nuovi casi e nessun decesso -