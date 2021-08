Advertising

SkyTG24 : Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, è boom di disdette - LaStampa : Covid, le vacanze possono aspettare: la variante Delta fa paura, è boom di disdette - nzingaretti : Nel Lazio boom di prenotazioni per i vaccini: 150mila negli ultimi 5 giorni. Ed entro i primi di agosto il 70% dell… - GPeppe34N : RT @tempoweb: Boom di contagi in Islanda. Il sospetto di Enrico Ruggeri: 'Eppure sono tutti vaccinati' - info_monari : RT @MediasetTgcom24: Covid, boom di contagi a Tokyo: per la prima volta oltre 4mila #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom

Tokyo, la capitale giapponese che ospita i Giochi olimpici, ha registrato un record di contagi da- 19 superando per la prima volta quota 4mila in un giorno solo. La governatrice Yuriko Koike ha annunciato che il numero delle persone risultate positive ai test e' 4.058. In particolare, con ...... a poco più di una settimana dall'inizio dei Giochi Olimpici, visti da molti giapponesi come una minaccia sul fronte del. In realtà la "bolla olimpica" finora sembra aver retto: la grandissima ...Tokyo, la capitale giapponese che ospita i Giochi olimpici, ha registrato un record di contagi da Covid-19 superando per la prima volta quota 4mila in un giorno solo. La governatrice Yuriko Koike ha a ...L'Aquila. Si è registrato un forte aumento dei contagi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi under-40, per effetto degli Europei di calcio: "A partire da fine giugno l'incidenza nei maschi di e ...