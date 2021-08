Calciomercato Milan | Maldini scatenato | Ziyech e non solo

(Di domenica 1 agosto 2021) Prosegue la caccia al trequartista in casa, dopo l’addio di Calhanoglu: non, possibile doppio colpo per i rossoneri Quale sarà il nuovo trequartista del? La società… L'articoloe nonè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - dinocifarelli : RT @GnocchiGene: Kessie fa chiarezza:” È mia intenzione rimanere al Milan. Ce lo siamo giurati insieme con Calhanoglu e Donnarumma “. #31lu… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il fantasista sloveno infatti è alla ricerca di nuovi stimoli e vuole fare bella figura con il, sua prima pretendente fortemente corrisposta. Da definire ormai gi ultimi dettagli: i rossoneri ..., Ilicic vicino. Lautaro tratta il rinnovo all'Inter Ilè ormai a un passo da Josip Ilicic . Gasperini ha affermato che il calciatore ha chiesto la cessione e la Dea non intende fare muro ...I rossoneri rinuncerebbero all'accordo sul contratto per non sborsare nessuna cifra per il trequartista. La Dea al momento non è convinta.L'editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto in esclusiva, durante la trasmissione “Calciomercato Estate” sul canale 7gold Nazionale. Ecco le sue ...