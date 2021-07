Udinese, Gotti: “Lens più avanti nella preparazione” (Di sabato 31 luglio 2021) “Perdere non fa piacere neanche se si gioca con gli amici. Noi non siamo una squadra di per sé brillante come caratteristiche, la differenza fisica rispetto al Lens è stata evidente. I nostri avversari, molto più avanti nella preparazione, hanno prevalso arrivando per primi sui palloni, vincendo i contrasti e tenendo la palla con più facilità. È stato un test complicato ma che ci ha dato un tono superiore dal punto di vista agonistico. La presenza del pubblico finalmente ci ha restituito calore e normalità“. Lo ha detto Luca Gotti dopo l’amichevole persa con il Lens dalla sua ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Perdere non fa piacere neanche se si gioca con gli amici. Noi non siamo una squadra di per sé brillante come caratteristiche, la differenza fisica rispetto alè stata evidente. I nostri avversari, molto più, hanno prevalso arrivando per primi sui palloni, vincendo i contrasti e tenendo la palla con più facilità. È stato un test complicato ma che ci ha dato un tono superiore dal punto di vista agonistico. La presenza del pubblico finalmente ci ha restituito calore e normalità“. Lo ha detto Lucadopo l’amichevole persa con ildalla sua ...

