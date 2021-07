"Sono solo stupidaggini". Ecco la verità su Giorgetti (Di sabato 31 luglio 2021) Ieri Il Foglio ha parlato di un possibile addio alla Lega, ma arrivano le smentite: "È una cosa che non esiste". Salvini etichetta le voci come "caz..." Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Ieri Il Foglio ha parlato di un possibile addio alla Lega, ma arrivano le smentite: "È una cosa che non esiste". Salvini etichetta le voci come "caz..."

Advertising

borghi_claudio : @paolobarbieri62 No... mostrare che il 90% è vaccinato non serve a contenere il virus. Sulla Vespucci erano il 100%… - CarloCalenda : .?@RMorassut? il piano regolatore è stato un fallimento. Pensa ai Print. Quanti ne hanno implementati? È normale ch… - DSantanche : Stanno massacrando Madame, giovane artista rea di voler elogiare gli uomini, di non descriverli come mostri a presc… - taemeupp : per una volta ogni tanto voglio apprezzare solo me stessa e dirmi che ho tanta forza dentro di me, che nonostante t… - signorametta : sono in macchina e devo affrontare un viaggio lungo, questo vuol dire solo una cosa: cd con le canzoni estive di qualche anno fa -