Sollevamento pesi | Antonino Pizzolato è splendido bronzo nei -81 kg Oro al cinese Lyu

(Di sabato 31 luglio 2021) Arriva la terza medaglia per ilitaliano in questa incredibile Olimpiade di Tokyo 2020. Dopo l’argento di Giorgia Bordignon ed ildi Mirko Zanni, oggi è toccato asalire sul terzo gradino del podio nella categoria -81 kg. Il siciliano ha disputato l’intera gara con il chiaro intento di provare addirittura a vincere l’oro, tentando persino di effettuare (senza successo) il record del mondo di slancio. A festeggiare, come da copione, è ilXiaojun Lyu, già campione olimpico a Londra 2012 ed argento a Rio 2016, anche se in entrambi i casi tra ...

TOKYO (Giappone) - Un'altra medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi. La porta Antonino Pizzolato, che ha vinto quella di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg. Il siciliano campione d'Europa ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano ...