LIVE – Mainz-Genoa 3-2 | amichevole 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 31 luglio 2021) Impegno tedesco per ildi Ballardini che alle 17:30 di sabato 31 luglio sfiderà il. Si alza l’asticella per Destro e compagni che vanno a caccia di una buona prestazione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRE IL MATCH INAGGIORNA LA3-2 115? – Fasi finali del confronto, Edimilson Fernandes tra i più attivi e pericolo numero uno per la difesana. 108? – Kallon prova a far male in velocità, senza ...