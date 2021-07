Lazio in zona gialla? Per i virologi non ci sono le condizioni: situazione gestibile (Di sabato 31 luglio 2021) L’ipotesi che il Lazio, oltre ad altre Regioni, diventi zona gialla per il Covid non convince i virologi. Per molti di loro i numeri, al momento, non giustificano questa decisione. “Io, al momento, non vedo i numeri per poterlo stabilire – all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. – Gli accessi in area medica e in terapia intensiva sono al di sotto della nuova soglia stabilita per il passaggio in zona gialla”. “Gli ospedali non sono sotto stress – assicura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) L’ipotesi che il, oltre ad altre Regioni, diventiper il Covid non convince i. Per molti di loro i numeri, al momento, non giustificano questa decisione. “Io, al momento, non vedo i numeri per poterlo stabilire – all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. – Gli accessi in area medica e in terapia intensivaal di sotto della nuova soglia stabilita per il passaggio in”. “Gli ospedali nonsotto stress – assicura ...

