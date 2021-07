L’ATTACCANTE PATRICK CIURRIA CEDUTO AL MONZA

Leggi su udine20

(Di sabato 31 luglio 2021) Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo delal. Il "Fante"è stato protagonista della storia recente neroverde, con 149 presenze, 23 gol e 29 assist in 4 stagioni. Al Pordenone dall'estate 2017, ha dato un grande contributo – in particolare – per la promozione in B 2018/19 e nel biennio in categoria (14 gol e 17 assist). Il Club augura ale migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.