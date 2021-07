Crescono i focolai nei luoghi di vacanza: ecco dove è già aumentato il contagio (Di sabato 31 luglio 2021) Aumenta il contagio in Versilia e in Romagna, in Salento e sul Circeo. Cluster individuati dopo un matrimonio in Toscana e dopo feste nel Trevigiano. In Friuli chiusa una discoteca dopo una serata: si erano infettati in 55 Leggi su corriere (Di sabato 31 luglio 2021) Aumenta ilin Versilia e in Romagna, in Salento e sul Circeo. Cluster individuati dopo un matrimonio in Toscana e dopo feste nel Trevigiano. In Friuli chiusa una discoteca dopo una serata: si erano infettati in 55

Advertising

ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: FOCOLAI E FIAMME – CRESCONO I CONTAGI NEI LUOGHI DI VACANZA. LA SITUAZIONE AL MARE E IN MONTAGNA - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: FOCOLAI E FIAMME – CRESCONO I CONTAGI NEI LUOGHI DI VACANZA. LA SITUAZIONE AL MARE E IN MONTAGNA - _DAGOSPIA_ : FOCOLAI E FIAMME – CRESCONO I CONTAGI NEI LUOGHI DI VACANZA. LA SITUAZIONE AL MARE E IN MONTAGNA… - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Ostia, crescono i focolai della variante Delta - SiriaGuerrieri : RT @canaledieci: Ostia, crescono i focolai della variante Delta -