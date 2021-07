CIV Moto3, Misano: Bertelle vince Gara 1, Bartolini penalizzato (Di sabato 31 luglio 2021) La prima Gara del fine settimana di Misano per la classe Moto3 si conclude con una controversa vittoria per Matteo Bertelle, che passa così al comando della classifica di campionato. Il portacolori ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021) La primadel fine settimana diper la classesi conclude con una controversa vittoria per Matteo, che passa così al comando della classifica di campionato. Il portacolori ...

Advertising

CorriereRomagna : Motociclismo, che beffa per Bartolini in Moto3 al Civ - - Tuttipazziperi1 : Secondo al traguardo, ma primo grazie alla penalità di Bartolini. Lunga bagarre a quattro per la vittoria - motosprint : #CIV #Moto3, #Misano: #Bertelle vince Gara 1, #Bartolini penalizzato ?? - forix : CIV Moto3, Misano/3, 1st qualifying: Matteo Bertelle (KTM), 1'43.130, 147.518 km/h - forix : CIV Moto3, Misano/3, free practice: Matteo Bertelle (KTM), 1'43.498, 146.994 km/h -