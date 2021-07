Variante Delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza e Rt: 20 Regioni a rischio moderato (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante Delta fa salire l'incidenza e l'Rt in Italia. Questa settimana sono rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 luglio 2021) Lafa salire l'e l'Rt in Italia. Questa settimana sono rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la...

