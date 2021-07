Traffico Roma del 30-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è una giornata di partenze cominciano per molti e le vacanze estive particolarmente trafficata il grande raccordo anulare già durante la mattinata e ci sono ancora in queste ore segnalazioni die rallentamenti soprattutto sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per Fiumicino e la Pontina ed anche più avanti tra Ardeatina esu delle cose persono poi segnalate sulla A1 in direzione di Napoli superato lo svincolo della 24 sino a Valmontone code invece per incidente sulla via Appia tra via dei Laghi e l’aeroporto di Ciampino verso ...