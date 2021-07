The Vale è un affascinante RPG che si gioca solo con l'udito nei panni di una principessa cieca (Di venerdì 30 luglio 2021) The Vale: Shadow of the Crown ha una data di uscita. Si tratta dell'avventura di una principessa cieca che vi sfida a combattere seguendo solo segnali audio e feedback tattili. Gli sviluppatori Falling Squirrel hanno annunciato che sarete in grado di affrontare l'avventura il mese prossimo, anche se potete provare il gioco ora nella demo. The Vale: Shadow Of The Crown è la storia di una principessa, cieca dalla nascita, esiliata ai confini del regno quando suo fratello maggiore sale al trono. Dopo che il suo convoglio è caduto in un'imboscata, dovrà tornare a casa ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) The: Shadow of the Crown ha una data di uscita. Si tratta dell'avventura di unache vi sfida a combattere seguendosegnali audio e feedback tattili. Gli sviluppatori Falling Squirrel hanno annunciato che sarete in grado di affrontare l'avventura il mese prossimo, anche se potete provare il gioco ora nella demo. The: Shadow Of The Crown è la storia di unadalla nascita, esiliata ai confini del regno quando suo fratello maggiore sale al trono. Dopo che il suo convoglio è caduto in un'imboscata, dovrà tornare a casa ...

