State of Play: stando a un rumor vedremo presto Horizon Forbidden West (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo State of Play che non ti aspetti: c’è profumo di Horizon Forbidden West nell’aria, grazie all’ultimissimo rumor firmato Jeff Grubb Non c’è eState senza una pioggia di rumor, e nel dopo-E3 che cerca di anticipare i tempi sulle prossime conferenze abbiamo una nuova indiscrezione circa Horizon Forbidden West e un’ipotetica comparsa al prossimo State of Play. Naturalmente non riporteremmo qualcosa da prendere con le pinze se non avessimo una buona fonte da riportare. ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) Loofche non ti aspetti: c’è profumo dinell’aria, grazie all’ultimissimofirmato Jeff Grubb Non c’è esenza una pioggia di, e nel dopo-E3 che cerca di anticipare i tempi sulle prossime conferenze abbiamo una nuova indiscrezione circae un’ipotetica comparsa al prossimoof. Naturalmente non riporteremmo qualcosa da prendere con le pinze se non avessimo una buona fonte da riportare. ...

Advertising

IGNitalia : Si prospettano brutte notizie per i fan di #HorizonForbiddenWest: la seconda avventura di Aloy potrebbe arrivare ne… - infoitscienza : Horizon Forbidden West: uscita nel 2022 e State of Play a settembre per Jeff Grubb – NotiziaVideogiochi per PC e co… - Tech_Gaming_it : L'insider Jeff Grubb su Reddit afferma di aver sentito che Horizon Forbidden West 2 verrà rimandato al 2022 con uno… - infoitscienza : State of Play di Sony: dalle novità di Death Stranding per PS5 ai tanti giochi indie - PanathlonInt : Como - Consegna di sei targhe etiche Coordinati dal presidente del Panathlon Club Como Edoardo Ceriani, dalla pres… -