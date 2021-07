Serie A 2021/22, resta la regola dei cinque cambi: il comunicato (Di venerdì 30 luglio 2021) È ufficiale: anche nella stagione 2021-2022 gli allenatori di Serie A avranno a disposizione i cinque cambi inizialmente introdotti per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nel comunicato della FIGC si apprende infatti che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio delibera: “di consentire l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2021/2022;di prevedere che ogni squadra possa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) È ufficiale: anche nella stagione-2022 gli allenatori diA avranno a disposizione iinizialmente introdotti per far fronte all’emergenza Coronavirus. Neldella FIGC si apprende infatti che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio delibera: “di consentire l’effettuazione di un massimo disostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale ProfessionistiA programmate fino al termine della stagione/2022;di prevedere che ogni squadra possa ...

