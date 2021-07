Roghi, scirocco e caldo: mezza Sicilia sta andando a fuoco (Di venerdì 30 luglio 2021) Incendi devastanti per le alte temperature da mutamento climatico ma anche per l’incuria, la scarsa prevenzione e la cattiva gestione dei territori. Dopo la Sardegna, stessa storia in Sicilia. L’isola brucia per il caldo a quaranta gradi e per il vento di scirocco che soffia alimentando i Roghi. LA SITUAZIONE PIÙ GRAVE è a Catania. La zona maggiormente colpita è quella del rione Fossa Creta, dove le fiamme sono arrivate alle case e diverse famiglie sono state evacuate. Anche in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 luglio 2021) Incendi devastanti per le alte temperature da mutamento climatico ma anche per l’incuria, la scarsa prevenzione e la cattiva gestione dei territori. Dopo la Sardegna, stessa storia in. L’isola brucia per ila quaranta gradi e per il vento diche soffia alimentando i. LA SITUAZIONE PIÙ GRAVE è a Catania. La zona maggiormente colpita è quella del rione Fossa Creta, dove le fiamme sono arrivate alle case e diverse famiglie sono state evacuate. Anche in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

