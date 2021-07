Nexi migliora la guidance 2021 dopo la fusione con Nets

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre del, il Gruppoha registrato ricavi pari a 539,5 milioni di euro, in crescita del 12,9% sui primi sei mesi del 2020 e del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’EBITDA è stato pari a 298,2 milioni di euro, in aumento del 13,9% sul 2020 e del 9,9% sul 2019. L’EBITDA Margin è stato pari al 55%. L’utile di pertinenza del Gruppo normalizzato è pari a 102,9 milioni di euro nel periodo, in aumento del 23% anno su anno. Al 30 giugnola Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a 1.928 milioni di euro e il rapporto posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,0x. “I primi sei mesi del ...

... specialmente durante l'intero secondo trimestre, oltre che da continui progressi nella creazione della PayTech italiana leader in Europa - ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo Nexi.