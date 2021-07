“La strage di Bologna. I Mandanti” è un podcast di Alex Boschetti! (Di venerdì 30 luglio 2021) Domenica 1° agosto alle 19.30 nel dehor del chiosco Frida nel Parco, all’interno del parco della Montagnola di Bologna (via Irnerio 2/4), verrà presentato il podcast “La strage di Bologna. I Mandanti” di Alex Boschetti, alla presenza dell’autore, di Cinzia Venturoli, Agide Melloni e Paolo Bolognesi, con l’amichevole partecipazione di alcuni membri dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980. Modera la giornalista Andreina Baccaro. Durante la presentazione verrà mostrata in anteprima su ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Domenica 1° agosto alle 19.30 nel dehor del chiosco Frida nel Parco, all’interno del parco della Montagnola di(via Irnerio 2/4), verrà presentato il“Ladi. I” diBoschetti, alla presenza dell’autore, di Cinzia Venturoli, Agide Melloni e Paolo Bolognesi, con l’amichevole partecipazione di alcuni membri dell’Associazione tra i familiari delle vittime dellaalla stazione didel 2 Agosto 1980. Modera la giornalista Andreina Baccaro. Durante la presentazione verrà mostrata in anteprima su ...

