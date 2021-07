Il Chievo non ci sta: presentato ricorso al Tar per restare in Serie B (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Chievo Verona non demorde e fa di tutto per vedere riconosciute le proprie ragioni. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che ricorrerà al Tar del Lazio nella speranza che ribalti il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che aveva confermato come respinta l’iscrizione al campionato di Serie B. L’A.C. ChievoVerona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22, comunica di aver depositato in data odierna il ricorso al TAR del Lazio a firma del Professore e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) IlVerona non demorde e fa di tutto per vedere riconosciute le proprie ragioni. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che ricorrerà al Tar del Lazio nella speranza che ribalti il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che aveva confermato come respinta l’iscrizione al campionato diB. L’A.C.Verona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato diB 2021/22, comunica di aver depositato in data odierna ilal TAR del Lazio a firma del Professore e ...

