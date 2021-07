Grande Fratello Vip 6: “Potrebbe durare fino a 8-10 mesi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Grande Fratello Vip che partirà a settembre Potrebbe durare quasi un anno, parola del settimanale Nuovo Tv. Secondo il giornale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, la nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini Potrebbe scimmiottare le vecchie edizioni di Alessia Marcuzzi, quando i concorrenti stavano in casa da ottobre ad aprile. “Si parla di una edizione che Potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta Potrebbe durare fino a maggio 2022”. Ipotesi tutt’altro che confermate da Mediaset ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 luglio 2021) IlVip che partirà a settembrequasi un anno, parola del settimanale Nuovo Tv. Secondo il giornale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, la nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signoriniscimmiottare le vecchie edizioni di Alessia Marcuzzi, quando i concorrenti stavano in casa da ottobre ad aprile. “Si parla di una edizione cheanche otto o dieci. Questa voltaa maggio 2022”. Ipotesi tutt’altro che confermate da Mediaset ...

Advertising

giordi63 : RT @informapirata: Rivendicare con orgoglio la realizzazione di un grande fratello? Fatto ? @ReclaimYourFace @ORARiccardo @lracrr #ReclaimY… - Grazia22341335 : RT @vodkaaastraight: enock non ci avevo sofferto (giustamente) per la n-word pronunciata più volte al grande fratello? e se io tuo amico di… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip 6: “Potrebbe durare fino a 8-10 mesi” - trashtvstellare : Grande Fratello Vip, ecco la durata monstre che potrebbe avere la sesta edizione #GFVIP - Idl3 : Tre milioni di euro d'investimento per installare 150 nuove telecamere in un comune di circa 7mila abitanti. In Eur… -