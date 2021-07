Francesco Oppini | sconvolto | “Queste parole non mi appartengono”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Riusciranno Tommaso Zorzi ea chiarirsi e a tornare gli amiconi fraterni che erano fino a qualche giorno fa? Riusciranno a parlarsi – non a mezzo social, ma vis-à-vis – e a chiarirsi? La loro amicizia nata nella casa del Grande Fratello sopravvivere a questo polverone o riuscirà a superare le difficoltà del momento? Intanto il figlio di Alba Parietti si difende su Instagram. La situazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

I fan del Grande Fratello Vip non avrebbero mai potuto prevedere un epilogo peggiore per il rapporto d'amicizia tra Tommaso Zorzi e. Scoperto che il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad alcuni scivoloni omofobi , Zorzi ha chiuso tutti i ponti, suscitando la reazione di, che ha spiegato le sue ...Il rapporto che legavae Tommaso Zorzi, però, sembrava fosse davvero profondo e sincero. A quanto pare non era proprio così: ormai da mesi, i fan degli Zorzini hanno percepito un ...Riusciranno Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a chiarirsi e a tornare gli amiconi fraterni che erano fino a qualche giorno fa? Riusciranno a parlarsi ...Oppini ride di fronte ad insulti omofobi! L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è ufficialmente al capolinea: prima il gelo e il distacco, poi Zorzi smette di seguire Oppini su Instagram e o ...