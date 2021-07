Fiamme Gialle, festa a Fiumicino per Rodini, Samele, Berrè e Lodo (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un’accoglienza da…campioni. Direttamente dal Giappone sono atterrati questa sera a Fiumicino, con al collo le medaglie vinte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, i canottieri gialloverdi Valentina Rodini (oro nel doppio pesi leggeri), e Matteo Lodo (bronzo nel 4 senza), insieme ai compagni di squadra delle Fiamme Gialle, gli sciabolatori Luigi Samele (argento nell’individuale e argento a squadre) ed Enrico Berrè (argento a squadre). Ad accoglierli in aeroporto una folta e calorosa rappresentanza di atleti, tecnici e dirigenti delle Fiamme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un’accoglienza da…campioni. Direttamente dal Giappone sono atterrati questa sera a, con al collo le medaglie vinte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, i canottieri gialloverdi Valentina(oro nel doppio pesi leggeri), e Matteo(bronzo nel 4 senza), insieme ai compagni di squadra delle, gli sciabolatori Luigi(argento nell’individuale e argento a squadre) ed Enrico(argento a squadre). Ad accoglierli in aeroporto una folta e calorosa rappresentanza di atleti, tecnici e dirigenti delle...

