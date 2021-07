(Di venerdì 30 luglio 2021)30. I risultati del concorso di, venerdì 30, in diretta su Il Corriere della Città. Puntuale come ogni venerdì sera arrivadell’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro30...

Advertising

CorriereCitta : EuroJackpot oggi 30 luglio 2021: l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - zazoomblog : Eurojackpot: le estrazioni e le quote di oggi venerdì 30 luglio 2021 - #Eurojackpot: #estrazioni #quote - PaTonygrass : EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 luglio (conc 29/2021) - antonella4468 : RT @luciaguglielmi: Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 23 luglio 2021: montepremi e combinazione vincente - filadelfo72 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 23 luglio 2021: montepremi e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : EuroJackpot oggi

Quali sono i numeri dell'estrazionedi? Il risultato sarà noto solamente dopo le 20.00 di stasera. Si gioca per vincere 57 milioni di euro, il concorso del 23 luglio 2021 non ha ..., a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 30 luglio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 57 milioni di euro. L' ...A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI DELL’EUROJACKPOT? Con l’estrazione di oggi di Eurojackpot sono in palio 57 milioni di euro. Un bottino incredibile quello che si può vincere partecipando ...In questo venerdì 30 luglio tornano le estrazioni di Eurojackpot. Andiamo a scoprire su quali numeri puntare perchè c'è un segreto ...