Daniele Giovanardi: "Mio fratello Carlo è vaccinato, io no. Vediamo chi campa di più” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Da 40 anni faccio il medico, lui il politico. Uno vaccinato l’altro no. Vediamo chi campa di più”. A lanciare la discutibile sfida sulle pagine di Repubblica è Daniele Giovanardi, gemello di Carlo, ex ministro e sottosegretario dei governi Berlusconi e senatore della Repubblica fino al 2018. Daniele è un medico in pensione, secondo cui l’iniezione anti covid è più rischiosa del virus stesso. “Ho fatto fare il vaccino a centinaia di persone: settantenni con patologie, diabete, ipertensione, obesi. Ma se uno viene da me e mi chiede: ‘Faccio vaccinare mia figlia di 16 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) “Da 40 anni faccio il medico, lui il politico. Unol’altro no.chidi più”. A lanciare la discutibile sfida sulle pagine di Repubblica è, gemello di, ex ministro e sottosegretario dei governi Berlusconi e senatore della Repubblica fino al 2018.è un medico in pensione, secondo cui l’iniezione anti covid è più rischiosa del virus stesso. “Ho fatto fare il vaccino a centinaia di persone: settantenni con patologie, diabete, ipertensione, obesi. Ma se uno viene da me e mi chiede: ‘Faccio vaccinare mia figlia di 16 ...

