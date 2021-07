Calciomercato Juventus, Allegri va accontento: doppio colpo a centrocampo (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Juventus: per accontentare Massimiliano Allegri, i bianconeri sono pronti a mettere a segno un doppio colpo a centrocampo L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi al Calciomercato Juve, posando la lente d’ingrandimento sui movimenti a centrocampo. Possibile doppio colpo per accontentare Allegri, con Locatelli e Pjanic i due indiziati a rinforzare il reparto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021): per accontentare Massimiliano, i bianconeri sono pronti a mettere a segno unL’edizione odierna di Tuttosport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi alJuve, posando la lente d’ingrandimento sui movimenti a. Possibileper accontentare, con Locatelli e Pjanic i due indiziati a rinforzare il reparto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Per ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, sprint per Kaio Jorge: può arrivare subito #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - fantom9 : #Cherubini che fare? Non cedere al ricatto di #Carnevali ma restare senza #Locatelli? O sborsare qualche milioncino… - AdeNugraha999 : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ingaggiato l'attaccante Nicolò #Cudrig, prelevandolo dal Monaco dove era sta… -