Bassetti | “Aggredito dai no vax | sono serviti 10 poliziotti per difendermi”

"Ieri ero a presentare il mio libro a Novi Ligure e sono dovuti intervenire 10 poliziotti per difendermi da un gruppo di no vax che mi contestava e che contestava il vaccino". A raccontarlo è Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ospite di 'In Onda' su La7. "Se chi è contro il vaccino pensa che questi siano gli strumenti per fare comunicazione, si sbaglia di grosso. L'unico terreno è quello della scienza: il vaccino è uno strumento messo a disposizione dallo Stato. Oggi chi va contro il vaccino va contro lo Stato", sottolinea.

