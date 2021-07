Amichevoli Juventus estate 2021, il programma completo dei bianconeri: domani il Trofeo Berlusconi (Di venerdì 30 luglio 2021) Amichevoli Juventus 2021, il programma completo. Il 14 luglio avrà inizio la nuova stagione dei bianconeri con il raduno alla Continassa e il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo due anni e cercherà di sfruttare al meglio il precampionato per prepararsi all’inizio della Serie A 2021/22. Al momento sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, Andrea Pirlo: panchina a rischio, Max Allegri pronto ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 luglio 2021), il. Il 14 luglio avrà inizio la nuova stagione deicon il raduno alla Continassa e il ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo due anni e cercherà di sfruttare al meglio il precampionato per prepararsi all’inizio della Serie A/22. Al momento sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Andrea Pirlo: panchina a rischio, Max Allegri pronto ...

Advertising

Fantacalciok : Calcio in tv: le amichevoli di Juventus, Milan, Roma, Napoli e Atalanta - MondoBN : JUVE, I test dei bianconeri: - GuruJuve : Per far intendere bene il nuovo corso della #Juventus, Allegri farà assaggiare a Ronaldo qualche panchina già nelle… - robertopontillo : La Juventus i finisce in isolamento fiduciario a due giorni dall’amichevole col monza i calciatori bianconeri potra… -