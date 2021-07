Wta Charleston 2021 | programma e orari di venerdì 30 luglio

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021)di30al Wta. Entra nel vivo il torneo statunitense con il quinto giorno: ad aprire le danze saranno Bondarenko e Navarro per i quarti di finale, così come Loeb e Liang in campo dalle 19:00, ora italiana. A seguire Mateas sfiderà Davis mentre nell’altro derby statunitense Chang e Lepchenko si contenderanno il pass per il turno successivo.Center Dalle 19:00, Bondarenko-Navarro A seguire, Mateas-Davis Court 9 Dalle 19:00, Loeb-Liang A seguire, Chang-Lepchenko SportFace.