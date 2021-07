Verifica C19 | come funziona la app per controllare il Green Pass

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sarà una app a controllare che il nostro Green Pass sia in regola: si chiama Verifica C19, è stata sviluppata dal ministero della Salute tramite Sogei, ed è appena sbarcata su App Store e Google Play. Dovranno utilizzarla tutti i gestori delle attività per le quali il «certificato verde» sarà obbligatorio dal prossimo 6 agosto, per esempio piscine, palestre, centri benessere, ristoranti e bar al chiuso, ma anche cinema e teatri e grandi eventi.

Sul profilo Twitter di Palazzo Chigi è possibile consultare un'infografica che spiega come riconoscere le certificazioni fasulle , tramite apposita applicazione: "". Tale app, scaricata ...Il governo ha annunciato il lancio di una applicazione '' che è stata creata appositamente per verificare la validità e autenticità dei certificati verdi. Quindi chi compra green pass ...Dal 6 agosto carta verde necessaria per visitare le vasche e mostre: molte critiche sui social dai no vax. Costa: “Ora numeri a livello pre Covid, noi applichiamo la legge”. I cinema temono la fuga de ...Di fronte al rischio di Green Pass fasulli (venduti anche sui canali social) Palazzo Chigi, dal suo account twitter rilancia l'applicazione creata ad hoc per .... Si chiama Verifica c19 , opera attrav ...