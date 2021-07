Variante Delta, Crisanti: “Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quello che vediamo è che la Variante Delta” del coronavirus “può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave; in quelli che hanno fatto due dosi, se hanno superato i 7-8 mesi dalla vaccinazione e sono persone fragili e anziane, può causare malattia grave”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, parlando del dibattito in corso sulla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quello che vediamo è che la” del coronavirus “può infettare anche ie aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare; in quelli che hanno fatto due dosi, se hanno superato i 7-8dalla vaccinazione e sono persone fragili e anziane, può causare”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, parlando del dibattito in corso sulla ...

