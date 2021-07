Ufficiale, Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino (Di giovedì 29 luglio 2021) Adesso è Ufficiale. Il Torino piazza il colpo dai rivali cittadini della Juventus: Marko Pjaca arriva in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che complessivamente (tra prestito, riscatto e bonus) si aggirerà tra i 5 e i 7 milioni di euro. Ivan Juric, quindi, può abbracciare il suo nuovo trequartista che, tra l’altro, è suo connazionale. Marko Pjaca, il comunicato Ufficiale del Torino Il club granata di Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha ufficializzato Marko Pjaca. Il trequartista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Adesso è. Ilpiazza il colpo dai rivali cittadini della Juventus:arriva in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che complessivamente (tra prestito, riscatto e bonus) si aggirerà tra i 5 e i 7 milioni di euro. Ivan Juric, quindi, può abbracciare il suotrequartista che, tra l’altro, è suo connazionale., il comunicatodelIl club granata di Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha ufficializzato. Il trequartista ...

Advertising

juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @marko_pjaca20 è un giocatore del Toro! ?????? ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORINO, UFFICIALE MARKO PJACA DALLA JUVENTUS L'ATTACCANTE ARRIVA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCA… - CrapanzanoRobin : RT @juventusfc: Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - euroairflyer : RT @TorinoFC_1906: ?? | UFFICIALE @marko_pjaca20 è un giocatore del Toro! ?????? ?? -