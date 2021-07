Scaroni: “Gli stadi vuoti fanno tristezza e sono un danno economico per le società” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è detto preoccupato in merito agli ostacoli sulla riapertura degli stadi: “Normalmente i ricavi da stadio rappresentano circa un terzo delle entrate dei club, quindi il fatto di non averne avuti per così tanti mesi è stato un colpo micidiale sui nostri conti economici. Aggiungo poi che gli stadi vuoti fanno tristezza, da tanti punti di vista la presenza del pubblico è un ingrediente fondamentale di questo sport: un calcio senza tifosi non è il calcio che vogliamo. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente del Milan, Paolo, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è detto preoccupato in merito agli ostacoli sulla riapertura degli: “Normalmente i ricavi dao rappresentano circa un terzo delle entrate dei club, quindi il fatto di non averne avuti per così tanti mesi è stato un colpo micidiale sui nostri conti economici. Aggiungo poi che gli, da tanti punti di vista la presenza del pubblico è un ingrediente fondamentale di questo sport: un calcio senza tifosi non è il calcio che vogliamo. ...

Advertising

MilanLiveIT : ?? Danno economico ingente per il Milan e gli altri club - BandinelliLaura : RT @PVercellone: Tanti buoni motivi per aprire gli Stadi con #greenpass #Scaroni #GDS #SempreMilan - milano948 : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Gli stadi vanno riaperti al 100%, il green pass è una garanzia sufficiente per poter accogliere tutti' https://t… - milansette : Scaroni: 'Gli stadi vanno riaperti al 100%, il green pass è una garanzia sufficiente per poter accogliere tutti'… - calciomercatoit : ??? #SerieA, l'appello di #Scaroni: 'Riaprire gli stadi al 100% con il #GreenPass. Il 50% è largamente insufficiente… -