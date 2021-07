Sabrina Ghio aggredita dal compagno nella notte: “Non si rendeva conto” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, , cosa è accaduto. (screenshot video)Non sta attraversando un periodo semplice l’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio: la donna nei giorni scorsi ha spiegato di avere una forma tumorale e di dover fare ulteriori controlli per capire meglio di che si tratta. Ma nel frattempo si è trovata protagonista di un episodio che davvero l’ha lasciata senza parole, anche se non ha avuto conseguenze. Ti potrebbe interessare–> Carolina Marconi racconta la sua malattia sui social e si fotografa durante la chemio Infatti la bionda ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, attraverso le sue Instagram ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, , cosa è accaduto. (screenshot video)Non sta attraversando un periodo semplice l’ex tronista di Uomini e Donne,: la donna nei giorni scorsi ha spiegato di avere una forma tumorale e di dover fare ulteriori controlli per capire meglio di che si tratta. Ma nel frattempo si è trovata protagonista di un episodio che davvero l’ha lasciata senza parole, anche se non ha avuto conseguenze. Ti potrebbe interessare–> Carolina Marconi racconta la sua malattia sui social e si fotografa durante la chemio Infatti la bionda ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, attraverso le sue Instagram ...

