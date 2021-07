Reazione a Catena | le Raviolas vengono eliminate dai Belli di Zia

(Di giovedì 29 luglio 2021), per un solo errore lesono scivolate e hanno lasciato il game show di Marco Liorni su Rai1 per poi fare spazio ai campioni idi Zia., lesono statedaidi Zia (Screenshot)Nella puntata del game show con Marco Liorni ci sono state tante emozioni e colpi di scena, durante la puntata di Mercoledì 28 Luglio 2021, sono tornate in gioco le, sono tre amiche che si conoscono sin dai tempi dell’asilo. Dopo aver strappato il titolo ...

Marco Liorni e la gaffe delle Raviolas all'intesa vincente: 'Nooo!'. Belli di zia nuovi campioni in carica Non ce l'hanno fatta le Raviolas a difendere il loro titolo di campioni dinella puntata di stasera, mercoledì 28 luglio 2021: al gioco dell'intesa vincente hanno infatti pareggiato con gli sfidanti, i Belli di zia, andando ad una sfida supplementare. E lo ...Altra scena da gelo in studio a. Durante il programma di Rai1 Marco Liorni si lascia andare a una descrizione maliziosa. In gara, i Belli de Zia, che si sono aggiudicati la partita, e le Ravioles. Ma è proprio al ...Reazione a Catena, per un solo errore le Raviolas sono scivolate e hanno lasciato il game show di Marco Liorni su Rai1 per poi fare spazio ...Il pubblico di Reazione a catena su tutte le furie. È poi toccato alle Ravioles che, a pochi secondi dallo scadere del tempo, sono riuscite a superare di una parola i campioni. Secondo quanto recita i ...