Ondata di caldo in tutta Italia fino al weekend | le temperature raggiungeranno i 45°

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ci sarà ancora molto da sudare per alcuni giorni, in quella che sarà l'dipiù forte dell'estate, con puntea 45°C al Sud; entro domenica però un nuovo fronte perturbato in ingresso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ondata caldo

Fino al weekend l'Italia vivrà la più forte ondata di caldo dell'estate, con punte fino a 45°C al Sud; entro domenica però un nuovo fronte perturbato in ingresso dalla Francia porterà violenti temporali sulle regioni settentrionali. E' quanto ...Nuova allerta caldo Firenze. Per domani e sabato è stato diramato il codice arancione la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. Oggi, invece, è prevista l'allerta gialla. Una serie di semplic ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" fino alle 20 di domenica sera nei comuni del territorio regionale classi ...