Nacon | RiMS Racing | i retroscena del gioco con i primi due video documentari

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 29 luglio 2021)e RaceWard Studio sono lieti di portarvi dietro le quinte dello sviluppo di, un concetto unico di simulatore di motociclismo in uscita il 19 agosto su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch™ e PC. In una serie di, i team creativi stanno rivelando alcuni dei segreti del processo di produzione del. Questo include il lavoro fatto sul motore fisico del KT Engine per creare la migliore simulazione possibile, l’accuratezza meccanica di ogni moto, le diverse modalità di, i suoni ambientali, le ...