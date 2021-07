Morta 81enne ricoverata per ictus, i figli: “Vaccinata con 4 dosi” (Di giovedì 29 luglio 2021) Una donna di 81 anni, ricoverata da metà aprile presso l’Istituto Maugeri di Pavia, dopo aver avuto un ictus, è Morta ieri nella struttura ospedaliera, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione. La donna era stata Vaccinata con due dosi di Moderna il 26 maggio e il 5 luglio scorsi durante il ricovero ma i figli sostengono che l’anziana avesse già ricevuto due dosi di Pfizer a marzo. Per questo hanno sporto denuncia contro ignoti mentre la procura di Pavia ha disposto delle indagini affidate al sostituto procuratore, Valeria Biscottini. Sul corpo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Una donna di 81 anni,da metà aprile presso l’Istituto Maugeri di Pavia, dopo aver avuto un, èieri nella struttura ospedaliera, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione. La donna era statacon duedi Moderna il 26 maggio e il 5 luglio scorsi durante il ricovero ma isostengono che l’anziana avesse già ricevuto duedi Pfizer a marzo. Per questo hanno sporto denuncia contro ignoti mentre la procura di Pavia ha disposto delle indagini affidate al sostituto procuratore, Valeria Biscottini. Sul corpo ...

