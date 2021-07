Maxi Lopez appende gli scarpini al chiodo: «E’ stato un viaggio bellissimo» – VIDEO (Di giovedì 29 luglio 2021) Maxi Lopez, un passato in Italia con diverse squadre, ha dato l’addio al calcio sui social: ecco il suo messaggio Maxi Lopez, ex attaccante della Sampdoria, ricordato dai tifosi blucerchiati per il gol decisivo nel derby con il Genoa del febbraio 2014 e dalla vicenda Mauro Icardi, ha dato l’addio al calcio giocato. «Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo…». Questa la didascalia che, sul profilo Instagram ufficiale del giocatore, accompagna un VIDEO con le immagini della carriera, ricca di maglie ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), un passato in Italia con diverse squadre, ha dato l’addio al calcio sui social: ecco il suo messaggio, ex attaccante della Sampdoria, ricordato dai tifosi blucerchiati per il gol decisivo nel derby con il Genoa del febbraio 2014 e dalla vicenda Mauro Icardi, ha dato l’addio al calcio giocato. «Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. Èun…». Questa la didascalia che, sul profilo Instagram ufficiale del giocatore, accompagna uncon le immagini della carriera, ricca di maglie ...

