M5s | pronte le liste per Comune e Circoscrizioni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle sarà presente alle elezioni non solo inma anche in tutte le. Lo annuncia la sindaca Chiara Appendino: “Siamo convinti di presentarci” afferma. “Stiamo lavorando, la candidata sindaca Valentina Sganga sta lavorando sullee rispetteremo ovviamente le tempistiche anche nel caso in cui, come capiremo nelle prossime ore, si dovesse votate il 3 ottobre. Comunque siamo pronti”. L'articolo proviene da Nuova Società.

...soprattutto per il fatto che le famose alternative temporanee a Marghera non siano ancora. ... ha chiesto a quel punto il presidente della VIII commissione del Senato Mauro Coltorti () . Di ...Misure che quindi restano in stand - by,ad essere riprese e rimodulate nel caso la curva ... che vedono sugli scudi il nuovo leader, Giuseppe Conte. Un negoziato complesso, che vede gli ...Siamo convinti di presentarci in Comune e in tutte le Circoscrizioni". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione di tre progetti di edilizia sociale, interpellata sull ...Ciò che dal punto di vista del risultato finale appare poco più che una formalità per Conte non lo è. 'Noi siamo in ciò che crediamo', sottolinea Conte nel filmato primi di elencare le priorità del M5 ...