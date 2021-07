Advertising

Coninews : LE AZZURRE FIRMANO IL BIS! ?? La Nazionale di pallavolo femminile vince ancora! Dopo il 3-0 con la squadra del Comi… - poliziadistato : #Tokyo2020 #Fiammeoro????? ancora sul podio olimpico con #AliceVolpi ed #EricaCipressa protagoniste del bronzo??vinto… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, arriva un bronzo per le azzurre del fioretto: battuti gli Usa - Pettyred1 : RT @poliziadistato: #Tokyo2020 #Fiammeoro????? ancora sul podio olimpico con #AliceVolpi ed #EricaCipressa protagoniste del bronzo??vinto dal… - Italpress : Le azzurre del canottaggio dedicano l’oro a Filippo Mondelli -

Ultime Notizie dalla rete : azzurre del

All'Italia si è spenta completamente la luce, lehanno smesso di essere aggressive ed hanno ... L'addio di Elisa Di Francisca ha sicuramente creato problemi nell'alchimiagruppo azzurro, con ...Sul bacinoSea Forest Waterway di Tokyo l'Italia centrato anche il bronzo nel doppio dei ... Nell'Olimpiade delle dediche, Federica Cesarini e Valentina Rodini ne hanno una speciale per ...Giornata di break per il torneo olimpico maschile che tornerà in campo domani. Avversario di turno per gli azzurri, in un match fondamentale per il prosieguo del torneo, sarà l’Iran che dopo i primi ...Dal Sea Forest Waterway, la seconda medaglia nel canottaggio a Tokyo 2020, la prima di giornata, è arrivata dal doppio Pesi Leggeri, con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che hanno conquistato il bron ...