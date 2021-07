Gregorio Paltrinieri argento a Tokyo 2020 | il palmares dell’azzurro | 2 podi alle Olimpiadi | 3 titoli mondiali

Advertising

ItaliaTeam_it : TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Eurosport_IT : ARGENTOOOOOOOOO! ?????????? Gregorio Paltrinieri ci riesce! Nonostante il difficile recupero dalla mononucleosi! CHE GA… - Coninews : ?? GREGORIOOOOOOO ?? Una prova di forza straordinaria! Gregorio #Paltrinieri si prende l'ARGENTO negli 800 sl di… - maliksvoicee : Gregorio Paltrinieri ti merito tutto ?? - valevox : RT @perchetendenza: 'Greg': Perché Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento negli 800 stile libero a #Tokyo2020 https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregorio Paltrinieri

L'azzurro si arrende nel finale allo statunitense Finkemedaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro chiude la finale al secondo posto con una prestazione straordinaria in 7'42''11 alle spalle dello ...Olimpiadi, le gare di oggi in diretta Ore 3.40 ARGENTO PER! Ce l'ha fatta: ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero, un risultato impensabile fino alla ...Gregorio Paltrinieri si è esaltato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha conquistato una sontuosa medaglia d'argento sugli 800 metri stile libero, inattesa considerando che il nuotatore si era qualificato ...Paltrinieri, fantastico argento negli 800 sl. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione azzurro ha chiuso ...