George Clooney torna a parlare dell’ex | Elisabetta Canalis | «Non sapete cosa mi faceva…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 29 luglio 2021) Legati da una storia d’amore durata dal 2009 al 2011, la coppiaha fattodi sè per molto tempo. E’ per questo che, a distanza di 10 anni dalla fine della relazione, fanno scalpore le parole dell’attore sull’ex velina. «Non la conoscete – ha affermato – nonmi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto più ridere nel corso della mia vita». Dopo la fine della loro storia, entrambi hanno proseguito per strade diverse:ha sposato l’avvocato Amal Alamuddin, da cui ha avuto due gemelli; mentre laha costruito il ...