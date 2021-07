Formazione digitale per i ragazzi delle aree difficili: in 5 mila aderiscono al progetto di Cdp e Save the children (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono oltre 5.500 i ragazzi che, in un anno scolastico particolarmente difficile, hanno aderito al progetto #youthefuture, promosso da Save the children e Fondazione Cdp, per rafforzare le competenze digitali di bambini e adolescenti in contesti di particolare criticità e promuovere la loro partecipazione attiva nella società. Nei mesi scorsi, i ragazzi coinvolti hanno seguito laboratori formativi per diventare speaker radiofonici, hanno realizzato e condotto podcast, sono stati accompagnati in percorsi tematici dedicati alla cittadinanza attiva e hanno trovato negli strumenti digitali una risorsa per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono oltre 5.500 iche, in un anno scolastico particolarmente difficile, hanno aderito al#youthefuture, promosso dathee Fondazione Cdp, per rafforzare le competenze digitali di bambini e adolescenti in contesti di particolare criticità e promuovere la loro partecipazione attiva nella società. Nei mesi scorsi, icoinvolti hanno seguito laboratori formativi per diventare speaker radiofonici, hanno realizzato e condotto podcast, sono stati accompagnati in percorsi tematici dedicati alla cittadinanza attiva e hanno trovato negli strumenti digitali una risorsa per ...

