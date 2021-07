Firenze Scoppia focolaio dopo il matrimonio | invitato contagia decine di persone

(Di giovedì 29 luglio 2021)Covid, 20 positivi ediin quarantena. Avevano festeggiato qualche giorno fa le nozze in Toscana, nel fiorentino, poi l’amara scoperta.ilL’Asl Toscana Centro, al momento ha accertato 20 di positività tra gli ospiti del ricevimento e non ha escluso che il numero possa salire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

QuiNewsFirenze : Scoppia la lite, infilzato alla testa con le forbici - TeoloMassimo : RT @repubblica: Toscana: 'Treni sovraffollati si rischia il contagio' scoppia l’ira dei pendolari - Marilenapas : RT @repubblica: Toscana: 'Treni sovraffollati si rischia il contagio' scoppia l’ira dei pendolari - _lo_ce : RT @repubblica: Toscana: 'Treni sovraffollati si rischia il contagio' scoppia l’ira dei pendolari - mistermeo : RT @repubblica: Toscana: 'Treni sovraffollati si rischia il contagio' scoppia l’ira dei pendolari -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Scoppia

Qui News Firenze

... dal parco Nevicati alle aree verdi frazionali, dagli svincoli della tangenziale all'area verde tra viae la tangenziale". g.c.z.un focolaio dopo una festa di nozze in Toscana. A Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di, è scoppiato un focolaio di covid dopo un matrimonio . Secondo quanto spiegato dalla Asl ...Scoppia un focolaio dopo una festa di nozze in Toscana. A Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, è scoppiato un focolaio di covid dopo un matrimonio. Secondo quanto ...FIRENZE – Venti positivi, focolaio a un matrimonio, l’Asl di competenza non esclude nuovi contagi. I contagi. Un focolaio Covid è scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana ...