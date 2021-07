Fabio Fognini a Tokyo 2020 urla parole omofobe: “Sono un fr…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Fabio Fognini E GLI INSULTI OMOFOBI DURANTE LE OLIMPIADI Fabio Fognini fa un errore durante il match contro Medvedev e urla insulti omofobi a sé medesimo. In seguito si scusa pubblicamente sui social, ma non è nemmeno la prima volta che Fognini riserva parole così aspre durante un incontro sportivo. LEGGI ANCHE Tokyo 2020, non solo Pellegrini: ultima Olimpiade per Montano che chiude con un argento Il tennista azzurro stava gareggiando nel match con il tennista russo Daniil Medvedev quando ha iniziato ad inveire contro se stesso. Nel mondo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021)E GLI INSULTI OMOFOBI DURANTE LE OLIMPIADIfa un errore durante il match contro Medvedev einsulti omofobi a sé medesimo. In seguito si scusa pubblicamente sui social, ma non è nemmeno la prima volta cheriservacosì aspre durante un incontro sportivo. LEGGI ANCHE, non solo Pellegrini: ultima Olimpiade per Montano che chiude con un argento Il tennista azzurro stava gareggiando nel match con il tennista russo Daniil Medvedev quando ha iniziato ad inveire contro se stesso. Nel mondo ...

Advertising

LelloPinto : RT @LelloPinto: In una partita di calcio ne sentiamo di ogni. Bestemmie, vaffanculo, caxxo, merda, sputi e altro. TUTTO passa in cavalleria… - LelloPinto : In una partita di calcio ne sentiamo di ogni. Bestemmie, vaffanculo, caxxo, merda, sputi e altro. TUTTO passa in ca… - premessoche : RT @BITCHYFit: Fabio Fognini travolto dalla polemica per aver urlato termini omofobi alle Olimpiadi - premessoche : RT @fanpage: Ultim'ora Fabio Fognini ha chiesto scusa #Tokyo2020 - cadutaneltempo : Fabio Fognini a se stesso -