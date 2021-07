Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 29 luglio 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021)giovedì 29. ISuperenalotto Stasera, giovedì 29, alle ore 20 va in scena l’del gioco, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono idell’di? Di seguito i ...

Advertising

controcampus : #VinciCasa #29Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Vincicasa n. 209 di mercoledì 28 luglio 2021 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - VinciCasa : Estrazione del 28/07/2021 Concorso 209/2021 Combinazione Vincente 23,24,26,28,36 - controcampus : #VinciCasa #28Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - VinciCasa : Estrazione del 27/07/2021 Concorso 208/2021 Combinazione Vincente 6,13,19,23,33 -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione VinciCasa

oggi 28 luglio 2021.numeri Vinci Casa: torna puntuale anche oggi, mercoledì 28 luglio 2021 , l'appuntamento con i numeri della combinazione vincente, in diretta live stasera per ...All'di oggi 28 luglio 2021 si gioca per vincere l'immobile numero 165. Infatti durante il concorso di ieri martedì 27 luglio 2021 nessuno ha indovinato la fortunata cinquina ...Nell’estrazione di mercoledì 28 luglio è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in ...Nell'estrazione di mercoledì 28 luglio, VinciCasa registra un '5' a Bari e due '4', ognuna per la somma di 887,39 euro.