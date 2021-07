Enrico Montesano offende Frank Matano e la Rai e denuncia Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 29 luglio 2021) Enrico Montesano è un fiume in piena. L’attore h fatto una lunga diretta in cui ha parlato della Rai, del Covid, di Amazon ed ha anche attaccato Frank Matano. “C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e fare 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali. Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui invece è un cretino, un ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 luglio 2021)è un fiume in piena. L’attore h fatto una lunga diretta in cui ha parlato della Rai, del Covid, di Amazon ed ha anche attaccato. “C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e fare 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali. Si deve sciacquare la bocca quando parla di me, io sono un attore, non sono un comico. Lui invece è un cretino, un ...

Advertising

stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - iliomerolli : RT @frankmatano: Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - Cesare14931834 : RT @stanzaselvaggia: Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico… -